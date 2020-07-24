Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против российских газопроводов

Сенаторы утвердили свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Объем бюджета составляет 740,5 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

Одобрили проект 86 сенаторов, а 14 проголосовали против.

Отмечается, что в нем приоритетная роль отводится "стратегической конкуренции с Россией". Предполагается выделение 3,8 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную на сдерживание России. Также предусматривается введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

В бюджете также заложены 3,6 млрд долларов на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе и 1 млрд долларов на помощь Пентагону для обеспечения готовности к пандемии.

Напомним, на этой неделе свою версию оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Там тоже содержатся меры против российского "Северного потока – 2".

Теперь обе версии согласительный комитет должен объединить в один проект, которые направят на подпись президенту США.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил 15 июля, что "Северный поток – 2" и вторая нитка "Турецкого потока" будут включены в число проектов, которые попадают под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что газопровод будет достроен. Он отметил, что проекты, в которые страны вкладывали миллиарды, всегда завершались.