Эхо прошлого: на месте битвы при Геттисберге водитель снял двух призраков
Впрочем, некоторые утверждают, что это блики на лобовом стекле его машины
Водитель случайно снял двух призраков на месте битвы при Геттисберге, которая произошла в 1863 году. Тогда за три дня погибло более 50 тысяч солдат и пять тысяч лошадей. Битва при Геттисберге считается самой кровопролитной за время Гражданской войны и именно она переломила ход конфликта. Об этом пишет Daily Mail.
46-летний Грег Юллинг снял привидений на видео, когда он проезжал по историческому месту со своей семьей.
"Мы просто прибыли туда как туристы, чтобы узнать больше об истории Гражданской войны и увидеть место битвы. Мы ехали ночью, услышали шум и увидели туман, но он был странным, не рассеялся только в одном месте. А потом увидели эти движущиеся в темноте фигуры, они были размером с людей, одна из них пробежала прямо сквозь пушку. Это было страшно, это было настоящее безумие. Мой дядя так испугался, что поднял окно", - рассказал Юллинг.
Он также рассказал, что позже, пересмотрев видео на большом экране, он удостоверился с семьей, что и правда все они видели что-то подозрительное.
"Я также испытал странное зловещее чувство, будто что-то подсказывало мне вернуться туда. Я не мог заснуть, но был слишком испуган, чтобы повторить свой визит", - резюмировал Юллинг.
Впрочем, под загруженным видео люди утверждают, что Юллинг с семьей просто видели отражение фар своей машины на дуле пушки и на потеках воды на лобовом стекле. И никаких призраков на Геттисбергском поле битвы нет.