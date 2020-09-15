Америка готовится принять удар урагана "Салли"

Ураган приближается к юго-восточному побережью США со скоростью 10 километров в час. В сети появились видео, как южане заколачивают окна.

Недавно образовавшийся ураган "Салли" приближается к побережью Мексиканского залива, угрожая нескольким южным штатам США, включая Флориду, Миссисипи и Алабаму.

Как сообщает ВВС, ожидается, что шквал обрушится на южное побережье Северной Америки утром в среду и будет сопровождаться порывами ветра в районе 135 км/ч – примерно 38 метров в секунду, а также проливными дождями.

По информации CNN, местами скорость ветра будет достигать 177 км в час, а это – почти 50 метров в секунду.

Фото: Cnn.com

В некоторые районы на юге США "Салли" принесет более 30 см осадков. Уже сейчас урагану присвоена вторая категория, а в штатах Луизиана, Алабама и Миссисипи объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

В Новом Орлеане жителям, которые обитают за пределами городской системы защитных дамб, было приказано покинуть свои дома.

Фото: Cnn.com

Еще в понедельник, 14 сентября, ураган находился в 145 милях к юго-востоку от прибережного города Билокси, штат Миссисипи. Как сообщается в материале, шторм двигается к суше со скоростью 6 миль в час (около 10 км/ч).

По словам губернатора Миссисипи Тейта Ривза, "Салли" ударит по американскому побережью в районе Билокси в среду утром, 16 сентября.

Видео: YouTube / Live Storms Media (LSM)

В Национальном центре ураганов США (National Hurricane Center, NHC) ожидают "крупные наводнения", а также отмечают, что ураган сместился, поскольку ранее не ожидалось, что он напрямую ударит по Луизиане.

В NHC предупредили, что во вторник прогнозируется усиление шторма, а "Салли" скорее всего "станет опасным ураганом, когда переместится на берег".

Видео: YouTube / LSM

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, штат которого все еще восстанавливается после урагана "Лаура", обрушившегося в прошлом месяце, предупредил жителей, чтобы те оставались в безопасности.

В конце августа на штат Луизиана обрушился сильный ураган "Лора" ("Лаура"), который повредил местную инфраструктуру, и десятки тысяч жителей региона до сих пор остаются без электричества.