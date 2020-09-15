В Чехии горит склад с боеприпасами, район поблизости эвакуируют

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В городе Теплице в Чехии произошел пожар на складах со списанными боеприпасами. Люди, которые находятся в радиусе 500 метров от складов, эвакуированы, сообщает пресс-служба полиция страны.

Пожар произошел в помещении складов, которые арендует пиротехническая служба парламента Чехии для хранения списанных боеприпасов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причины взрыва установят в ходе расследования.

Напомним, 73-летняя киевлянка, убирая на балконе своей квартиры в доме на улице Милютенко, обнаружила целый склад боеприпасов. Пенсионерка позвонила в полицию, а прибывшие сотрудники обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны.