Трамп заявил, что хотел ликвидировать Асада в 2017 году

По словам президента США, он отказался от плана, так как этого не хотел делать министр обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара Асада в 2017 году, но ему помешал экс-министр обороны Джеймс Мэттис. Об этом Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News, передает The Hill.

"У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом", – сказал Трамп.

Президент добавил, что не сожалеет о решении не нападать на Асада, заявив, что он "мог бы жить по-другому". По его словам, сирийский лидер наблюдал за гибелью множества мирных жителей в ходе многолетней гражданской войны, опустошившей страну.