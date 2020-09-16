Известный российский неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска

Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.

Российский неонацист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО Челябинска, сообщает "Известия".

"16 сентября утром в одной из камер СИЗО-3 ГУФСИН области обнаружен осужденный 1984 года рождения без признаков жизни. Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники учреждения, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – сказано в сообщении.

Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка завершается словами: "Простите меня".

Максим Марцинкевич в декабре 2018 года был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Суд обвинил его по четырем статьям – возбуждение ненависти либо вражды, разбой, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганство.

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С 2013 по 2014 год Тесак и его подельники из движения "Оккупай-наркофиляй" нападали в Москве на людей, которых они считали торговцами наркотиком "спайсом". Злоумышленники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших избивали, отбирали вещи и обливали краской с целью унизить.

По данным Mash, перед смертью Тесак жаловался, что ему хотят вменить преступление – убийство в начале 2000-х.

"Из-за этого Марцинкевич находился в подавленном психологическом состоянии. Кроме того, как нам сообщили его друзья – Тесак рассказывал, что ему не дают общаться с адвокатами и правозащитниками", – сказано в сообщении.

Максим Марцинкевич - основатель неонацистской организации "Формат-18". Участники организации нападали на людей неславянской внешности, избивали их и снимали это на видео. В 2010 году организация была запрещена в РФ за экстремизм. Похоже, название организации создано по формату Combat 18 (С18) - британской праворадикальной террористической организации. В Украине существует организация с похожим названием - С14. По информации правозащитной организации Human Rights Watch, ее члены открыто выражали неонацистские взгляды. "Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТИ-сообщества и ромские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых женщины и дети. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: она взяла на себя ответственность за нападение, а их руководитель обещал продолжить такие действия в будущем", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 июля 19-ти летнего солдата-срочника 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нашли повешенным на отчужденной территории.