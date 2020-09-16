Бронза вместо дерева: в Словении установили новую статую Мелании Трамп

Деревянную скульптуру вандалы сожгли в День независимости США.

В Словении недалеко от города Севница, малой родины Мелании Трамп, была установлена бронзовая статуя первой леди США вместо сожженной деревянной, пишет Euractiv.

Деревянную скульптуру вандалы сожгли 4 июля, в День независимости США. Сожженная статуя была сделана из ствола липы при помощи бензопилы местным скульптором Алешем Жупевцем.

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Позже обугленные остатки были выставлены в художественной галерее словенского городка Копер.

Над новым монументом трудились американский художник Брэд Дауни и словенский скульптор Алес Зупевиц. Статуя первой леди США как бы машет рукой.

Новая бронзовая статуя в натуральную величину стоит на деревянной колонне высотой 2,8 метра, имеет грубые черты и в силуэте трудно узнать первую леди. Рядом находится информационная табличка: "Эта статуя посвящена вечной памяти памятника Мелании, стоявшего на этом месте".

Будущая жена Дональда Трампа иммигрировала в США из Словении в 1990-х годах. В Севнице она работала официанткой.