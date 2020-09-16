Через 450 дней королева Елизавета II потеряет 300 тысяч подданных

Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон заявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой этого государства с 2021 года.

Если все пойдет по плану, то со следующего года остров официально перестанет быть конституционной монархией в составе Британского Содружества наций, а станет республикой и выберет собственного главу. Это произойдет к 55-й годовщине независимости Барбадоса, отмечаемой 30 ноября 2021 года.

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое", – заявила Мэйсон в своей 2,5-часовой тронной речи перед открытием осенней сессии местного парламента. Эту речь для нее написал реальный глава Барбадоса, премьер-министр Миа Моттли.

Она также сказала, что "Барбадос разработал структуры и институты управления, которые маркируют нас как лучшее управляемое черное общество в мире".

Кроме того, генерал-губернатор сообщила, что список национальных героев также будет расширен. Барбадос ввел День национальных героев в свой календарь национальных праздников в 1998 году, тогда же постановлением парламента 10 мужчин и женщин признали национальными героями на основании их исторического вклада в развитие и прогресс острова.

Барбадос – государство в Вест-Индии на одноименном острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Его площадь 430 кв. км, население – 300 тыс. человек.

Он считается одной из лидирующих развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения согласно Программе развития ООН, находясь на четвертом месте. Пользуется большой популярностью как туристическое направление.

Напомним, Елизавета II нарушила затянувшееся молчание в СМИ, сообщив о бракосочетании своей внучки принцессы Беатрис.

Супругу королевы Елизаветы ІІ исполнилось 99 лет 10 июня, что свой день рождения принц Филипп отметил максимально скромно.