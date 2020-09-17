Более полумиллиона жителей США остались без света из-за урагана "Салли"

В южных штатах США, в частности в Алабаме и Флориде, из-за урагана "Салли" без электричества остались более 550 000 человек, сообщает CNN.

Без электричества остались жители в Нижней Алабаме, компания Alabama Power сообщает о значительном повреждении своей энергосистемы.

Причиной отключения электричества стали поваленные деревья и обломанные ветви.

Во Флориде было проведено около 600 поисково-спасательных операций, сообщил губернатор Рон ДеСантис.

В конце августа на штат Луизиана обрушился сильный ураган "Лора" ("Лаура"), который повредил местную инфраструктуру, и десятки тысяч жителей региона до сих пор остаются без электричества.