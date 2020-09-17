Десантное судно США вошло в Черное море накануне российских учений

Не менее четырех кораблей НАТО будут находиться в Черном море во время учений "Кавказ-2020", которые РФ проведет в конце сентября.

В Черное море вечером 17 сентября вошло десантное судно ВМС США Yuma, сообщил "Украинский милитарный портал".

Ранее в Черное море вошли американский ракетный эсминец Roosevelt и британский корабль-разведчик Enterprise.

Сообщалось, что не менее четырех кораблей НАТО будут находиться в Черном море во время российских учений "Кавказ-2020", которые состоятся в конце сентября.

В Минобороны РФ заявили, что в стратегических командно-штабных учениях, которые пройдут на юге России (включая аннексированный Крым), примут участие около 80 000 человек. В практических действия на полигонах планируется использовать до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Россия пригласила на учения представителей других стран. Военные Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана примут участие в отработке совместных действий. Количество иностранных военных составит до 1 тыс. человек.

Украина намерена ответить на проведение российских учений стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия – 2020", которые пройдут с 22 по 25 сентября. К ним будут привлечены военные подразделения стран НАТО.

В прошлом году судно Yuma дважды заходило в Одессу. Первый визит состоялся 29 июня перед началом учений SeaBreeze, судно доставило оборудование, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй – 19 сентября, цель этого визита не сообщалась.

Скоростные суда-катамараны, которым является Yuma, являются многоцелевыми, они могут работать на мелководье. Длина судна 103 метра, оно может брать на борт 635 тонн груза или 312 бойцов с оружием. Максимальная скорость – 43 узла (80 км/ч).

Напомним, в Яворовском районе Львовской области на территории "Международного центра миротворчества и безопасности" Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 15 сентября стартовали международные учения "Rapid Trident 2020". Это самые масштабные международные военные учения на территории нашей страны в 2020 году, сообщило Министерство обороны.

Международные военно-морские учения Sea Breeze 2020 прошли в июле в Черном море, у берегов Одессы.