Отчисленным белорусским студентам пообещали помощь с поступлением в Украине

Оппозиционер Валерий Цепкало пообещал содействие с поступлением в украинские университеты студентам, которые были незаконно отчислены в вузах Беларуси.

Благотворительный фонд "Беларусь будущего", созданный белорусским оппозиционером Валерием Цепкало, обратился к белорусским студентам, которых отчислили из вузов за участие в протестах, помочь с поступлением в украинские университеты, сообщил Цепкало в Telegram-канале.

“Благотворительный фонд "Беларусь будущего" обращается к студентам Республики Беларусь. Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили с белорусских ВУЗов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в украинские университеты”, – сказано в сообщении.