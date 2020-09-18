Террористы ИГИЛ уничтожили любимый курорт князя Монако и Криштиану Роналду

Террористы ИГИЛ заняли курортный остров Вамизи и сожгли там шикарные виллы и отели на побережье. Вамизи был популярен среди любителей погружаться с аквалангом. Об этом пишет 7news.

Остров Вамизи, или Амиса, расположенный у побережья Мозамбика, относится к архипелагу Квиримбас, был открыт арабскими пиратами еще в XV веке, потом он перешел под протекторат Португалии. Сейчас Вамизи находится в частных руках и был одним из самых популярных звездных курортов в мире. Здесь Альбер, князь Монако, провел свой медовый месяц, остров посещали Криштиану Роналду, Нельсон Мандела, Дэниэл Крейг, Боно и многие другие.

Так остров Вамизи выглядел до того, как его захватил ИГИЛ/Фото: Handout

Однако сейчас Вамизи, как более мелкие острова рядом, захвачен террористами ИГИЛ. Они называют их стратегическими базами. Местным жителям было приказано покинуть свои дома, роскошные виллы и отели на побережье – сожжены.

Вамизи после "визита" ИГИЛ/Фото: Prof. Adriano Nuvunga

Житель соседнего острова Мекунго сообщил, что боевики ИГИЛ прибыли под покровом темноты и окружили жителей деревни. "Они сказали нам бежать, если мы хотим жить. Все покинули остров'', - сказал мужчина.

Боевики ранее захватили стратегический мозамбикский портовый город Мочиомба-де-Прайя на материке в богатой природным газом провинции Кабу-Делгаду. Также здесь, на границе с Танзанией, расположена одна из крупнейших в мире шахт по добыче рубинов. При нападении погибло не менее полторы тысяч человек.