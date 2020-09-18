Трамп назвал условие помилования основателя сайта WikiLeaks

От Джулиана Ассанжа хотят узнать источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп готов помиловать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.

По ее словам, предложение было сделано конгрессменом-республиканцем Дейном Рорабейкер и партнером Трампа Чарльзом Джонсоном, которые посетили Ассанжа в здании посольства Эквадора в Лондоне в 2017 году, уточняет издание The Sydney Morning Gerald.

Робинсон рассказала, что Рорабейкер назвал это предложение "беспроигрышным решением". Он говорил, что после этого Ассанжу будет дано "помилование, гарантия или обязательство".

Отметим, 11 апреля 2019 года Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

Сейчас Ассанж остается в тюрьме "Белмарш" в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения.