У Ассанжа родились двое детей, пока он скрывался в посольстве Эквадора

2020-04-12 22:52:17

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По словам матери двух мальчиков Стеллы Морри, младшему Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа родилось двое детей, когда о скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает BBC News

По словам матери двух мальчиков (Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два года) Стеллы Моррис, ее отношения с Ассанжем начались в 2015 году. Помолвлены они с 2017-го.

С 2011 года Моррис работает адвокатом Ассанжа.

Рассказать о детях она решила из страха, что Ассанж, который сейчас находится в лондонской тюрьме, может "подхватить" коронавирус и умереть: один заключенный в этой тюрьме уже скончался от COVID-19.

Также она обратилась к суду с просьбой выпустить Ассанжа под залог. По словам Моррис, Ассанж находится в группе риска - у него хроническая болезнь легких.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Эту информацию также подтвердил экс-президент Эквадора. По словам Корреа, Ассанж предпринимал свои попытки из посольства Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище и жил вплоть до этого года.
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