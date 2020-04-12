У Ассанжа родились двое детей, пока он скрывался в посольстве Эквадора
2020-04-12 22:52:17
По словам матери двух мальчиков Стеллы Морри, младшему Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два
У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа родилось двое детей, когда о скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает BBC News.
По словам матери двух мальчиков (Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два года) Стеллы Моррис, ее отношения с Ассанжем начались в 2015 году. Помолвлены они с 2017-го.
С 2011 года Моррис работает адвокатом Ассанжа.
Рассказать о детях она решила из страха, что Ассанж, который сейчас находится в лондонской тюрьме, может "подхватить" коронавирус и умереть: один заключенный в этой тюрьме уже скончался от COVID-19.
Также она обратилась к суду с просьбой выпустить Ассанжа под залог. По словам Моррис, Ассанж находится в группе риска - у него хроническая болезнь легких.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 апреля Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве.
- В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- Позже CNN сообщили, что Ассанж создал в посольстве Эквадора командный пункт для вмешательства в американские выборы. Во время критических ситуаций создатель WikiLeaks встречался с представителями России.
- Эту информацию также подтвердил экс-президент Эквадора. По словам Корреа, Ассанж предпринимал свои попытки из посольства Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище и жил вплоть до этого года.
- А 19 ноября Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа. Прокуроры решили, что на доказательства в деле повлиял слишком долгий срок рассмотрения.