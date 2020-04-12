У Ассанжа родились двое детей, пока он скрывался в посольстве Эквадора

По словам матери двух мальчиков Стеллы Морри, младшему Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два

У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа родилось двое детей, когда о скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает BBC News.

По словам матери двух мальчиков (Максу сейчас год, а старшему Гэбриэлу – два года) Стеллы Моррис, ее отношения с Ассанжем начались в 2015 году. Помолвлены они с 2017-го.

С 2011 года Моррис работает адвокатом Ассанжа.

Рассказать о детях она решила из страха, что Ассанж, который сейчас находится в лондонской тюрьме, может "подхватить" коронавирус и умереть: один заключенный в этой тюрьме уже скончался от COVID-19.

Также она обратилась к суду с просьбой выпустить Ассанжа под залог. По словам Моррис, Ассанж находится в группе риска - у него хроническая болезнь легких.

Как ранее сообщал Фокус:

11 апреля Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве.

Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.

Позже CNN сообщили, что Ассанж создал в посольстве Эквадора командный пункт для вмешательства в американские выборы. Во время критических ситуаций создатель WikiLeaks встречался с представителями России.

Эту информацию также подтвердил экс-президент Эквадора. По словам Корреа, Ассанж предпринимал свои попытки из посольства Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище и жил вплоть до этого года.