Когда к небоскребу подъехала команда спасателей, поляк находился на полпути к вершине.

В Париже полицейские задержали мужчину, который пытался без страховки забраться на самый высокий в мегаполисе небоскреб – Монпарнас. Его высота достигает 209 метров, пишет France Bleu.

"Скалолазом" оказался польский турист.

Когда к небоскребу подъехала команда спасателей, мужчина находился на полпути к вершине. Спасатели спустились к нему на веревке, а затем передали его полицейским, уточняет France Info.

Башня Монпарнас – самый высокий небоскреб в Париже. В 2004 году успешную попытку забраться на небоскреб совершил французский "человек-паук" Ален Робер. Ему потребовалось для этого 45 минут. Однако после того, как Робер поднялся наверх, он был арестован и провел несколько часов в тюремной камере.

Кстати, в августе прошлого года Ален Робер в Гонконге покорил 68-этажный небоскреб Cheung Kong Center, призывая к миру в городе. Также французский "человек-паук" в честь примирения двух Корей попытался покорить 125-этажный небоскреб в Сеуле.