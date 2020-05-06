Пожар тушили с вертолетов и обследовали с беспилотников

В ОАЭ погасили пожар в городе Шарджа в 48-этажном жилом небоскребе Abbco Tower, построенном в 2006 году. Предварительно, пострадали 12 человек. Большинству из них помощь оказали на месте. Об этом пишет The National.

Пожар начался на десятом этаже около девяти часов вечера 5 мая. Сигнализация сработала, однако большинство людей не обратили на нее внимание, потому что решили, что это учения.

Спасатели города Шарджа прибыли на место происшествия уже через шесть минут и сразу начали эвакуацию. Впрочем, к этому времени жильцы трехсот апартаментов уже поняли, что здание охвачено огнем и начали покидать свои квартиры самостоятельно.

"Был мой день рождения, мы собирались поужинать с семьей, когда увидели как падают обломки прямо на припаркованные внизу машины и трескаются оконные стекла", - рассказал Кристиан Фаусто, один из жильцов.

"Я услышал пожарную тревогу, но подумал, что это учения, - рассказал Фадлалла Хасун, живущий на 15-м этаже. - Затем, когда я услышал сирены и крики, я выглянул на улицу и увидел соседей, бегущих вниз по пожарным лестницам. Я спас своего кота, взял мобильный и побежал на улицу".

Жильцы с 18-го этажа, которые занимали свою квартиру уже восемь лет, отметили, что это был уже второй пожар. Первый случился в 2016 году, однако не был таким масштабным. "Мы все потеряли, все наши вещи остались в квартире. Дым начал проникать через закрытые окна, все наши соседи кричали, это был хаос", - отметили погорельцы.

Жильцы злополучного небоскреба со спасенным имуществом

Несколько зданий рядом эвакуировали, опасаясь, что пожар будет распространяться. С помощью беспилотников спасатели сканировали здание, чтобы выяснить, не остался ли кто-то внутри. Огонь гасили с вертолетов.

О причинах пожара все еще неизвестно. Все погорельцев временно разместят в гостинице.

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