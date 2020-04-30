Поджигателем монастыря УПЦ МП в Одессе оказался его бывший послушник, — СМИ

Мужчина признался в совершенном преступлении

Полиция Одессы задержала подозреваемого в поджоге двух машин и хозпостройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что это Юрий Т. 1971 года рождения – бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Он признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются.

Юрию Т. сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Свято-Успенский Одесский мужской монастырь горел в ночь с 23 на 24 апреля. Пострадал насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

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