В горевшем здании Одесского колледжа снова произошел пожар
2020-04-08 20:50:00
Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами
В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, горевшем в декабре 2019 года, опять произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 18:15.
Пожарные установили, что горит один метр кабелей на пятом этаже здания. В 18:23 огонь ликвидировали.
Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован. Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности. 11 декабря она отправлена под круглосуточный домашний арест.
- 14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа. В результате трагедии погибли 16 человек.
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