Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, горевшем в декабре 2019 года, опять произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 18:15.

Пожарные установили, что горит один метр кабелей на пятом этаже здания. В 18:23 огонь ликвидировали.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

Как ранее сообщал Фокус: