Пылает столица. Кто устроил большие пожары в Киеве и области, и кто за это ответит

Мало нам было коронавируса и карантина, так украинцы традиционно добавили сами себе проблем. Начался весенний сезон поджогов. Украинская столица окружена пожарами – горит лес в Чернобыльской зоне, а в Киевской области местные жители сжигают кто траву, кто мусор, а кто вовсе прикола ради поля поджигает. Фокус выяснил, кто и что поджигает в Киеве, и почему никого не наказывают.

Все началось еще в конце марта, когда под Киевом загорелись торфяники. Усугубилась ситуация 4 апреля. Крупный пожар охватил лес в Чернобыльской зоне отчуждения – вспыхнули два участка в 25 и 5 га . Борьба с огнем все еще продолжается. Согласно сообщению ГСЧС «радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская обл. – в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения – 0,021 мР/ч»

Ночью 4 апреля произошел крупный пожар на улице Автотранспортной, 6 в Дарницком районе. Неизвестные подожгли траву и резиновые покрышки на площади 130 кв. м с распространением пожара на отдельно стоящий металлический склад.

Следующее ЧП произошло в ночь на 5 апреля – загорелся подземный коллектор на Крещатике. Огонь повредил резиновые и пластиковые кабели электросетей и Укртелекома. Едкий дым охватил подземные коммуникации, а запах жженой резины распространился на всю центральную часть столицы. И это лишь та малая часть пожаров, которые случились в Киеве и области за последнюю неделю. Но у всех этих случаев есть одно общее – человеческий фактор.

Сезон поджогов

Специально поджигают леса или по неосторожности – это еще надо доказать, в идеале поймав за руку. Но в том, что в пожарах виноваты люди, сомнений нет.

«Если говорить о сельской местности, в частности о Киевской области, то там в большинстве случаев выжигают остатки растительности на полях. Конечно, этот процесс не контролируемый – огонь переходит на деревья и иногда, к сожалению, на населенные пункты», – рассказывает Фокусу Светлана Водолага, пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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4 апреля спасатели совершали облет Киева, проверяли состояние торфяников на Троещине, которые очень долго горели и частично зацепили Киевскую область. Светлана Водолага стала свидетелем того, как два человека подожгли поле, постояли, посмотрели, как оно разгорается, а затем сели на мотоцикл и уехали. «Жаль, ничего под рукой не было, чем бы можно было в них кинуть!» – добавляет пресс-секретарь ГСЧС.

«Сказать однозначно, по какой именно причине возник пожар торфяников на Троещине, нельзя. Но ситуация усугубилась и тем, что раньше на той территории была болотистая местность, плюс эта зима была сухая, а грунтовые воды отошли вниз и пожары тушить здесь очень тяжело. Возгорания в Киеве на открытых территориях могут быть причиной неаккуратно выброшенного окурка, но есть и случаи, когда люди прикола ради поджигают траву или поле и затем даже в соцсети выкладывают», – продолжает Светлана Водолага.

Только 5 апреля по Киеву было 20 выездов пожарно-спасательных подразделений на открытую территорию общей площадью более 8 га . За неделю таких выездов совершено более 100.

Подобная ситуация с пожарами повторяется каждый год, но до этого масштабы были меньше – отсутствие снега зимой сыграло отрицательную роль.

О сезонности возгораний в столице и областях говорит и Олег Попенко, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА.

«Сезонное и, к сожалению, обычное для Киева и области явление. Дачные поселки и сельская местность – массовое сожжение листьев, веток и травы. Сжигают все подряд, и стерню, и камыш, почти всегда это умышленные поджоги. Переезд на время карантина многих к себе на дачи тоже дает знать в виде дыма, как, например, на дачах в Осокорках, где очень хорошо это заметно. Я считаю, что ответственность за возгорания должны нести собственники земельных участков, и штрафы должны на них распространяться в полной ответственности», – говорит Фокусу Олег Попенко.

Наказание за «огненный прикол»

Виновным в пожаре в Чернобыльской зоне оказался 27-летний житель села Раговка. Он забавы ради поджег в трех местах мусор и траву, все остальное за него сделал ветер – перекинул пламя дальше, и потушить громадный костер уже стало невозможно.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об уничтожении объектов растительного мира. В случае признания виновным эта квалификация предусматривает штраф, ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сейчас полиция решает вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Но есть и случаи, когда, даже поймав за руку поджигателя, могут отпустить и даже простить. Но стоит ли?

«Сегодня мы тушили пожары в нашем селе. Конечно, соблюдая безопасную дистанцию, – написала 6 апреля в «Фейсбуке» жительница Киевской области Леся Москаленко. – Оба пожара мощные, выгорел луг и гора. Причина – и там, и там бабы жгли ботву, перекинулось на сухую траву. Тушили пожарные и мы, местные жители. Возили воду пожарным, лопаты, грабли. Ребята работают круглосуточно без отдыха. В нашем селе второй раз за день, до этого – в Подгорцах, до этого – в Козине. С одной бабой мы пообщались, она плакала, испугалась пожара, говорит, больше никогда не будет поджигать. Вместе с пожарными гасила огонь ее внучка (на фото с собачкой).

Поджигательницам штраф не выписали, так как полицию на место не вызывали, – жители провели воспитательные беседы и только. И нет гарантии, что это не повторится вновь руками этих же женщин-пироманщиц.

«Раньше функция составлять протоколы на поджигателей была у МЧС и экоинспекции, теперь этими полномочиями наделены полицейские. А они, как правило, ограничиваются пределами населенных пунктов. Также следить за поджогами должна и местная власть, но разве оно им надо?! Просто запретить сжигать мусор или листву у себя на участке – не вариант, необходимо предоставлять людям альтернативу – или вывоз травы организовывать, или покупать измельчители на все село. Вот тогда, возможно, и сократится число поджогов хотя бы в частном секторе», – говорит Фокусу Президент общественной организации «Зеленая генерация» Саша Коваль.

Тем временем в Житомирской области спасатели борются с очередным масштабным возгоранием.

Второй день продолжается тушение пожара, возникшего на территории Народичского района. По состоянию на утро 7 апреля площадь пожара составляет 15 га отдельными ячейками. На тушении пожара работают 235 спасателей и 57 единиц техники, 80 лесоводов и 13 единиц техники. Вчера авиацией ГСЧС осуществлено 18 сбросов воды (26 тонн). Кто причастен к пожару, пока неизвестно, но, судя по всему, и здесь «ступала нога человека».

Воздух в норме, но дышите через тряпочку

«За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 45 пожаров. 8 пожаров торфяников, 4 пожара непосредственно самого торфа в Обуховском и Вышгородском районах, еще 2 лесных пожара общей площадью почти в 1 га уже ликвидированы. И 11 очагов возгорания мусора. Сейчас, когда потеплело и начались огородные работы, люди активно начали сжигать мусор и бурьян», – комментирует Фокусу Юлия Грамотная, пресс-секретарь заместителя мэра Киева Петра Пантелеева.

С 23 марта, после того как усилили карантинные меры и призвали людей сидеть дома, в столице возникло около 150 пожаров общей площадью почти 50 га. В большинстве случаев, как и в случае с Чернобыльским пожаром, – это человеческий фактор. Вот и причинно-следственная связь задымленности в Киеве – запах гари и смог.

Юлия Грамотная уверяет, что на сегодняшний день качество воздуха в норме и добавляет: «Но мы советуем людям больше пить воды и на окна вывешивать влажные ткани, чтобы загрязненные вещества оседали на них».

Согласно данным сервиса Saveecobot, на сегодняшний день состояние воздуха в столице действительно улучшилось. Пик загрязненности наблюдался утром 5 апреля, к полудню того же дня ситуация начала меняться в положительную сторону и таковой продолжает держаться. Но опять-таки – все зависит от того, на какой ресурс по качеству воздуха ориентироваться.

5 апреля шкала загрязненности воздуха резко ушла в "красную зону

Сервис Аqicn фиксирует повышенный уровень загрязнения воздуха на улице Донца, Грушевского и на бульваре Перова, а также в Ирпене.

А Telegram-бот «Индекс качества воздуха» уже несколько дней по всем районам Киева и пригорода предупреждает о высоких показателях загрязнения воздуха – «есть риски для людей с респираторными заболеваниями».

Большинство районов Киева "покраснели" 5 апреля: дышать там было опасно

В тоже время сервис-мониторинг качества воздуха Kyiv Smart City показывает, что проблем в атмосфере над столицей нет, а загрязненными остаются лишь два района – Троещина, там горели торфяники, и район Харьковского массива, где находится Дарницкая ТЭЦ.

Кто из этих ресурсов достовернее – можно лишь гадать, но факт остается фактом, жители Киева и, в частности, Левого берега Днепра вынуждены сегодня держать окна своих квартир плотно закрытыми.