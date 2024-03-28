"Ладога" была шикарной разведмашиной СССР для ядерной войны: дрон ВСУ ее взорвал (фото, видео)

По словам журналистов, на передовой появляется необычная техника, и это объясняется тем, что за два года ВС РФ потеряли порядка 15 000 военных машин.

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В конце 1970-х годов Кировское конструкторское бюро в Санкт-Петербурге получило заказ на разработку разведывательной машины специального назначения. Об этом сообщает Forbes.

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И не просто бронетехники для работы в условиях радиации. Помимо защищенности, это еще должна была быть и самая удобная машина. Герметичная, автономная, с надежной броней, без башни, с выносными камерами и запасом кислорода.

В итоге появилась "Ладога". КБ выпустило лишь несколько таких гусеничных машин — возможно, 4-5. Одна из них провела некоторое время в радиационной зоне на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Еще одна оказалась в музее, а другие исчезли.

О дальнейшей судьбе этих машин не было известно до этой недели, когда в районе Кременной украинский дрон нанес удар по тому, что, предположительно, было "Ладогой".

Дрон ВСУ попал в "Ладогу"

Кремль пытается создать запас боевых машин — либо за счет нового производства, либо за счет снятия с консервации старых и так возместить значительные потери — 15 000 единиц техники.

Количественная разница между новой бронетехники (500 или 600 танков в год и примерно тысяча боевых машин) и ежегодными потерями (порядка 1300 танков и 1700 боевых машин) объясняет, почему на передовой появляется необычная техника, в частности гольф-кары китайского производства.

По сравнению с открытым гольф-каром, "Ладога" гораздо лучше подходит для механизированной войны. У нее бронекорпус танка Т-80 с газотурбинным двигателем и просторное боевое отделение на четырех человек.

"Ладога" оснащена камерой и полным набором радиостанций, которые позволили бы машине выполнять командную функцию в условиях ядерной войны. Можно представить советских руководителей, которые спешат в безопасное место внутри таких "Ладог" в то время, когда на них обрушивается ядерный дождь НАТО.

Но, судя по всему, их конструкторы не представляли, что по прошествии 50 лет Россия потеряет 15 000 единиц бронетехники всего за два года в неядерный войне с независимой, союзной НАТО Украиной. И устаревшую бронетехнику выкатят на передовую.

Напомним, что Россия защитила ракеты "Искандер" от РЭБ новой системой.

Также сообщалось, что в РФ модернизировали авиабомбы. Представители ВСУ рассказала об особенностях новых систем.