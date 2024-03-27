Разработанная на случай ядерной атаки: ВСУ уничтожили редкую российскую машину "судного дня" (видео)

Всего было изготовлено четыре высокозащищенных транспортных средства "Ладога", однако был представлен лишь один работоспособный экземпляр. Машину испытали во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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Украинский FPV-дрон впервые уничтожил уникальный российский командный автомобиль "Ладога". Об этом сообщили в Telegram-канале In Factum.

"Наш FPV проводит поражение почти уникального раритетного российского экземпляра — защищенный командный автомобиль "Ладога", — говорится в сообщении.

Администраторы канала отметили, что эта машина была разработана для безопасного перемещения высшего кремлевского персонала на случай ядерной атаки. В частности, автомобиль был испытан в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинским бойцам удалось уничтожить редкую машину "судного дня".

"Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за весь период полномасштабного вторжения редкую машину судного дня, предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога", — сказал Коваленко.

Машина "Ладога": что известно

По словам Александра Коваленко, этот автомобиль был создан в СССР на базе танка Т-80. Разработкой высокозащищенного транспортного средства занимался Кировский завод в Ленинградской области, в частности в 1982 году для этого было создано специальное конструкторское подразделение КБ-А.

Автомобиль имеет герметизированное жилое отделение, противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блок регенерации воздуха в обитаемом отделе.

Экипаж машины состоит из двух человек, тогда как в обитаемом отделе могут разместиться четыре человека.

"На машине был установлен двигатель ВМД-1000ТФ или ВМД-1250, соответственно на 1100 или 1250 лошадок", — заметил эксперт.

Всего было произведено четыре высокозащищенных транспортных средства "Ладога", тогда как единственное работоспособное было представлено в экспозиции выставочного центра "Патриот" в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

"Похоже, именно этот единственный работоспособный экземпляр был недавно уничтожен", — добавил Коваленко.

Напомним, 24 марта в ГПСУ сообщили о том, что ВСУ уничтожили российский миномет на Бахмутском направлении. Это удалось сделать с помощью прицельных ударов бригады Гвардии наступления "Месть".

В тот же день стало известно, что украинские военные уничтожили три танка ВС РФ за 15 минут на Авдеевском направлении. Украинскому экипажу удалось остановить продвижение врага в этом районе.