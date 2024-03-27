Розроблена на випадок ядерної атаки :ЗСУ знищили рідкісну російську машину "судного дня" (відео)

Всього було виготовлено чотири високозахищених транспортних засобів "Ладога", проте був представлений лише один працездатний екземпляр. Машину випробували під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

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Український FPV-дрон вперше знищив унікальний російський командний автомобіль "Ладога". Про це повідомили в Telegram-каналі In Factum.

"Наш FPV проводить ураження майже унікального раритетного російського екземпляра — захищений командний автомобіль "Ладога", — йдеться у повідомленні.

Адміністратори каналу зауважили, що ця машина була розроблена для безпечного переміщення вищого кремлівського персоналу на випадок ядерної атаки. Зокрема, автомобіль був випробуваний у 1986 році на Чорнобильській АЕС.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що українським бійцям вдалося знищити рідкісну машину "судного дня".

"Силам оборони України вдалося знищити першу за весь період повномасштабного вторгнення рідкісну машину судного дня, призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни "Ладога", — сказав Коваленко.

Машина "Ладога": що відомо

За словами Олександра Коваленка, цей автомобіль було створено в СРСР на базі танка Т-80. Розробкою високозахищеного транспортного засобу займався Кіровський завод у Ленінградській області, зокрема у 1982 році для цього було створено спеціальний конструкторський підрозділ КБ-А.

Автомобіль має герметизоване житлове відділення, протирадіаційний захист, моторно-трансмісійний і фільтровентиляційні установки, комплекс інформаційних, спеціалізованих засобів зв'язку й блок регенерації повітря у житловому відділі.

Екіпаж машини складається з двох людей, тоді як у житловому відділі можуть розміститися чотири особи.

"На машині був встановлений двигун ВМД-1000ТФ або ВМД-1250, відповідно на 1100 або 1250 конячок", — зауважив експерт.

Всього було вироблено чотири високозахищених транспортних засобів "Ладога", тоді як єдину працездатну було представлено в експозиції виставкового центру "Патріот" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області.

"Схоже, саме цей єдиний працездатний екземпляр був нещодавно знищений", — додав Коваленко.

Нагадаємо, 24 березня у ДПСУ повідомили про те, що ЗСУ знищили російський міномет на Бахмутському напрямку. Це вдалося зробити за допомогою прицільних ударів бригади Гвардії наступу "Помста".

Того ж дня стало відомо, що українські військові знищили три танки ЗС РФ за 15 хвилин на Авдіївському напрямку. Українському екіпажу вдалося зупинити просування ворога в цьому районі.