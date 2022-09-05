Сильный смог накрыл Киев: когда нормализуется воздух и как спастись от едкого дыма (фото)

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Киевской области будет сухая погода с небольшим ветром, из-за чего смог может задержаться.

В понедельник, 5 сентября, Киев накрыл сильный смог, из-за чего в разных районах столицы ощущается резкий запах гари. КГГА призвала жителей города закрыть в квартирах окна и без лишней необходимости не выходить на улицу. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как долго смог задержиться в Киеве и что нужно делать гражданам во время загрязнения воздуха.

Смог в Киеве — что горит в Киевской области

В понедельник утром, 5 сентября, Киев накрыл смог, из-за чего жители столицы ощущают резкий запах гари. В КГГА, комментируя ухудшение качества воздуха, рассказали, где сейчас идут пожары на торфяниках. По данным властей, спасатели ГСЧС продолжают заниматься ликвидацией возгораний в Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

В приложении "Киев цифровой" сказано, что наихудшее качество воздуха 5 сентября зафиксировано сразу в нескольких районах столицы. Опасный уровень, по данным экспертов, наблюдается на левом берегу, в центре, а также при въезде в Киев со стороны Чабанов.

[ + – ] В Киеве из-за сильного смога ощущается резкий запах гари

Сервис IqAir сперва информировал, что состояние воздуха в Киеве вредно для уязвимых групп, а концентрация вредных веществ превышает норму в 8,4 раза. Позже специалисты предупредили, что украинскаяя столица заняла первое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

[ + – ] Киев из-за сильного смога занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха в Киеве — почему в городе смог?

Бывший глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА Олег Попенко отмечает, что из-за возгораний торфяников в области Киев неоднократно попадал в ТОП-10 городов с самым загрязненным воздухом в мире. По его словам, из-за пожаров стоит дым в городе — ежегодно украинская столица с августа по октябрь погружается во мглу.

"Они горят уже который год. И никому нет особого дела до этого. Залежи торфа в Киевской области неглубокие, залегают в болотах и лесах, и промышленная добыча на столь ценных киевских землях сложный процесс, а для организации добычи надо прилично вложиться… Имея огромные залежи полезных ископаемых, чтобы заместить газ, нам лучше покупать его из польского-словацкой трубы и заработать как посредник. А торфяники будут гореть и дальше", — продолжил Попенко, комментируя масштабные пожары на торфяниках в Киевской области.

Загрязнение воздуха в Киеве — когда закончится смог

КГГА, комментируя загрязнение воздуха и дым в городе, предупреждает, что смог может задержаться на несколько дней из-за погодных условий.

"Задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Напоминаем — держите окна закрытыми и откажитесь от длительных прогулок", — предупредили в пресс-службе КГГА после того, как сильный смог накрыл украинскую столицу.

Синоптик Наталья Диденко в комментарии Фокусу не смогла спрогнозировать, когда закончится смог в Киеве. По ее словам, в ближайшие дни в столице и области ожидается северо-западный ветер.

"Пожары, стоит смог. Когда он рассосется? Смог — это такое дело. Могу сказать, что ветер ожидается северо-западный, но не сильный. Дождей пока не вижу. Что может разогнать смог? Дождь и сильнейший ветер. Но я не могу спрогнозировать, когда закончится смог", — подчеркнула Наталья Диденко в общении с Фокусом.

Пресс-служба Укргидрометеоцентра сообщает, что 6 сентября в Киевской области ожидается солнечная и сухая погода с дневной температурой около +16…+18 градусов. По данным синоптиков, ветер, действительно, прогнозируется северо-западного направления, а его скорость будет достигать от 3 до 7 метров в секунду. Ни днем, ни ночью, как отмечает Укргидрометеоцентр, в Киевской области не ожидается осадков, которые смогли бы разогнать смог.

[ + – ] 6 сентября в Киевской области ожидается сухая погода без осадков

Загрязнение воздуха в Киеве — как спастись от смога

Фокус уже ранее общался с представителями ГСЧС и Департаментом здравоохранения КГГА, когда сильный смог накрывал Киев. В частности, спасатели на фоне загрязнения воздуха и пожаров на торфяниках призывали граждан не выходить на улицу без лишней необходимости.

Помещения проветривать спасатели рекомендовали только вечером и ночью, когда задымление спадает.

"Также рекомендуем не выводить детей на прогулки, а если все же выйти на улицу необходимо использовать влажные марлевые повязки", — рассказывали в ГСЧС во время прошлых смогов над Киевом.

Представители Департамента здравоохранения КГГА, в свою очередь, утверждали, что по утру в воздухе наибольшая концентрация вредных веществ, поэтому людям нужно отказаться от утренних пробежек или прогулок. Из-за смога и задымления воздуха необходимо минимум раз в день делать влажную уборку, а окна и двери завесить смоченными в воде простынями.

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Помимо этого, в такие дни киевляне могут потреблять кисломолочные продукты, овощи и фрукты, пить подсоленную воду, а вот от сладких и газированных напитков нужно отказаться.

"Еще можно порекомендовать несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло раствором морской соли. Лучше в эти дни не употреблять алкоголь и не курить. Это может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний дыхательной системы", — рассказывали ранее Фокусу в профильном Департаменте.

Медики также рекомендуют людям с астмой, пневмонией, бронхитом, гипертонией, стенокардией, диабетом забыть о лишних физических нагрузок во время смога и загрязнения воздуха, поскольку они попадают в так называемую "группу риска".

Напомним, утром 5 сентября сильный смог накрыл Киев. Из-за непрекращающихся пожаров на торфяниках в некоторых районах области в столице ощущался едкий запах гари.

Также сообщалось, что в конце августа из-за сильного смога Киев попал в ТОП-10 городов с самым загрязненным воздухом.