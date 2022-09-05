Киев накрыл сильный смог из-за пожаров на торфяниках (фото)

В некоторых районах столицы ощущается резкий запах гари, а качество воздуха несет угрозу для некоторых категорий населения.

В понедельник, 5 сентября, Киев снова накрыл сильный смог. Об этом предупреждает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По данным властей, над столицей стоит смог из-за продолжающихся пожаров на торфяниках.

КГГА до улучшения ситуации рекомендует жителям Киева:

закрыть дома окна;

при возможности не выходить на улицу;

пить много воды;

включить на максимум очистители воздуха в квартирах/домах.

Корреспонденты Фокуса сообщают, что в центральных районах Киева и на Русановке ощущается резкий запах в связи с пожарами на торфяниках.

[ + – ] Киев накрыл сильный смог из-за пожаров на торфяниках

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области сообщает, что спасатели контролируют ситуацию с пожарами на торфяниках. По состоянию на утро понедельника, продолжается ликвидация возгораний:

в районе села Сосновка Вышгородского района;

возле населенного пункта Перше Травня Броварского района.

Спасатели также призывают граждан воздержаться от попыток самостоятельно ликвидировать пожары на торфяниках и обращаться в ГСЧС, если они стали свидетелями возгораний.

[ + – ] Спасатели ГСЧС тушат торфяники в Киевской области [ + – ] Спасатели ГСЧС тушат торфяники в Киевской области

В приложении "Киев цифровой" сказано, что наихудшее качество воздуха утром зафиксировано сразу в нескольких районах столицы. Опасный уровень, по данным экспертов, наблюдается на левом берегу, в центре, а также при въезде в город со стороны Чабанов.

[ + – ] В Киеве зафиксировано опасное качество воздуха из-за пожаров на торфяниках

Сервис IqAir, в свою очередь, предупреждает, что состояние воздуха в Киеве вредно для уязвимых групп, а концентрация вредных веществ превышает норму в 8,4 раза.

[ + – ] Состояние воздуха в Киеве вредно для уязвивых групп населения

Напомним, 28 августа Киев вошел в 10-ку городов мира с наивысшим уровнем загрязнения воздуха из-за пожаров на торфяниках, которые расположены в области. Сильный смог накрыл украинскую столицу, из-за чего КГГА призывала граждан закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Подобные предостережения КГГА озвучивала 1 сентября. В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели занимались ликвидацией пожаров на торфяниках, из-за чего над столицей снова образовался смог.