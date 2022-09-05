Киев накрыл сильный смог из-за пожаров на торфяниках (фото)
В некоторых районах столицы ощущается резкий запах гари, а качество воздуха несет угрозу для некоторых категорий населения.
В понедельник, 5 сентября, Киев снова накрыл сильный смог. Об этом предупреждает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
По данным властей, над столицей стоит смог из-за продолжающихся пожаров на торфяниках.
КГГА до улучшения ситуации рекомендует жителям Киева:
- закрыть дома окна;
- при возможности не выходить на улицу;
- пить много воды;
- включить на максимум очистители воздуха в квартирах/домах.
Корреспонденты Фокуса сообщают, что в центральных районах Киева и на Русановке ощущается резкий запах в связи с пожарами на торфяниках.
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области сообщает, что спасатели контролируют ситуацию с пожарами на торфяниках. По состоянию на утро понедельника, продолжается ликвидация возгораний:
- в районе села Сосновка Вышгородского района;
- возле населенного пункта Перше Травня Броварского района.
Спасатели также призывают граждан воздержаться от попыток самостоятельно ликвидировать пожары на торфяниках и обращаться в ГСЧС, если они стали свидетелями возгораний.
В приложении "Киев цифровой" сказано, что наихудшее качество воздуха утром зафиксировано сразу в нескольких районах столицы. Опасный уровень, по данным экспертов, наблюдается на левом берегу, в центре, а также при въезде в город со стороны Чабанов.
Сервис IqAir, в свою очередь, предупреждает, что состояние воздуха в Киеве вредно для уязвимых групп, а концентрация вредных веществ превышает норму в 8,4 раза.
Напомним, 28 августа Киев вошел в 10-ку городов мира с наивысшим уровнем загрязнения воздуха из-за пожаров на торфяниках, которые расположены в области. Сильный смог накрыл украинскую столицу, из-за чего КГГА призывала граждан закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.
Подобные предостережения КГГА озвучивала 1 сентября. В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели занимались ликвидацией пожаров на торфяниках, из-за чего над столицей снова образовался смог.