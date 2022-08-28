В Киеве виден смог: в КГГА назвали причину сильного загрязнения воздуха (видео)

По данным сайта IQAir, Киев вошел в 10-ку городов мира с наивысшим уровнем загрязнения воздуха. В КГГА призывают граждан ограничить пребывание на улице.

В Киеве фиксируется смог из-за возгорания торфа в области. Об этом сообщили в Киевской государственной госадминистрации.

В Киевской области загорелся торф. Поэтому жителям столицы рекомендуют закрыть окна и ограничить свое пребывание на улице. Возгорание происходит в Вышгородском районе. На месте работают сотрудники ГСЧС.

По данным сервиса IQAir, качество воздуха в Киеве ухудшается. На правом берегу северной части города датчики показывают показатели от 90 до 150 — это уровень загрязнения, который может навредить уязвимым группам населения. Хуже всего чистота воздуха на Оболони и на Виноградаре. Также загрязнение есть в Минском массиве и в районе Подола.

[ + – ] Загрязнение воздуха в Киеве

На момент написания новости качество воздуха ухудшалось и на левом берегу в районе Воскресенска, Соцгородка и Харьковского массива.

[ + – ] Уровень чистоты воздуха в Киеве

По данным сервиса, Киев сейчас находится на 6 месте в мире по уровню загрязненности воздуха. Столица находится на 6 месте в мире в категории "вредно для уязвимых групп населения".

[ + – ] Самые загрязненные города в мире

Также в киевских телеграм-каналах публикуют видео, на котором видна дымка над столицей.

Напомним, 23 августа в Киеве фиксировалось сильное загрязнение воздуха. В КГГА рекомендовали жителям не выходить на улицу

Ранее в Харькове произошел масштабный пожар из-за чего в городе наблюдался густой черный дым.