Масштабный пожар в Харькове: густой черный дым поднимается над городом (видео)

Местные телеграм-каналы пишут, что причиной возникновения пожара могла быть техническая неисправность на заводе имени Т.Г. Шевченко.

На заводе имени Шевченко в Харькове начался сильный пожар. Над городом поднялось большое облако дыма. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Сообщается, что пожарные уже на месте пытаются потушить огонь. По предварительным данным, причиной пожара является не прилет российской ракеты, а техническая неисправность на предприятии.

"Писали, что у очага возгорания искрило электричество. Возможно пожар возник в результате замыкания электросети", — написали на телеграм-канале Харьков Life.

[ + – ] Пожар в Харькове

Также сообщается, что загорелась крыша одного из зданий.

"Нижние этажи вероятно тоже в огне", — написали на телеграм-канале.

[ + – ] Пожар в Харькове

Затем появилась информация о том, что огня стало меньше. Однако дым еще распространяется. Официальных комментариев по поводу пожара пока нет.

[ + – ] Пожар в Харькове

Отметим, что Харьковский завод имени Т.Г. Шевченко имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Занимается производством военной и бытовой электроники.

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