Масштабна пожежа у Харкові: густий чорний дим піднімається над містом (відео)

Місцеві телеграм-канали пишуть, що причиною пожежі могла бути технічна несправність на заводі імені Т.Г. Шевченка.

На заводі імені Шевченка у Харкові почалася сильна пожежа. Над містом піднялася велика хмара диму. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Повідомляють, що пожежники вже на місці намагаються загасити вогонь. За попередніми даними, причиною пожежі є не приліт російської ракети, а технічна несправність на підприємстві.

"Писали, що біля вогнища загоряння іскрила електрика. Можливо, пожежа виникла внаслідок замикання електромережі", — написали на телеграм-каналі Харків Life.

[ + – ] Пожежа у Харкові

Також повідомляється, що спалахнув дах однієї з будівель.

"Нижні поверхи, ймовірно, теж у вогні", — написали на телеграм-каналі.

[ + – ] Пожежа у Харкові

Потім з'явилася інформація про те, що вогню поменшало. Проте дим ще поширюється. Офіційних коментарів щодо пожежі поки немає.

[ + – ] Пожежа у Харкові

Зазначимо, що Харківський завод імені Т.Г. Шевченко має стратегічне значення для економіки та безпеки України. Займається виробництвом військової та побутової електроніки.

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