У Києві видно смог: у КМДА назвали причину сильного забруднення повітря (відео)

За даними сайту IQAir, Київ увійшов до десятки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря. У КМДА закликають громадян обмежити перебування навулиці.

У Києві фіксується смог через загоряння торфу в області. Про це повідомили у Київській державній адміністрації.

У Київській області спалахнув торф. Тож мешканцям столиці рекомендують закрити вікна й обмежити своє перебування на вулиці. Займання відбувається у районі Вишгорода. На місці працюють працівники ДСНС.

За даними сервісу IQAir, якість повітря у Києві погіршується. На правому березі північної частини міста датчики показують показники від 90 до 150 — рівень забруднення, який може зашкодити вразливим групам населення. Найгірша чистота повітря на Оболоні та на Виноградарі. Також забруднення є у Мінському масиві та в районі Подолу.

[ + – ] Забруднення повітря у Києві

На момент написання новини якість повітря погіршувалась і на лівому березі в районі Воскресенська, Соцмістечка та Харківського масиву.

[ + – ] Рівень чистоти повітря у Києві

За даними сервісу, Київ зараз перебуває на 6 місці у світі за рівнем забрудненості повітря. Столиця знаходиться на 6-му місці у світі в категорії "шкідливо для вразливих груп населення".

[ + – ] Найбільш забруднені міста у світі

Також у київських телеграм-каналах публікують відео, на якому видно серпанок над столицею.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві фіксувалося сильне забруднення повітря. У КМДА рекомендували мешканцям не виходити навулицю

Раніше в Харкові сталася масштабна пожежа, через що в місті спостерігався густий чорний дим.