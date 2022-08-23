У Києві сильне забруднення повітря: мешканцям столиці не варто виходити на вулицю, — КМДА

Концентрація пилу в повітрі наближається до гранично допустимої, киянам слід закрити вікна, пити багато води та включити очищувач повітря на максимум.

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря, через що мешканцям столиці рекомендується менше перебувати на вулиці. Про це у вівторок, 23 серпня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами столичних чиновників, концентрація пилу в міському повітрі наближається до гранично допустимої, а джерело пилу знаходиться за межами Києва. У КМДА пояснили, що погіршення якості повітря відбувається внаслідок переміщення вітром пилу з південного сходу.

"Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених частинок становить 273 мкг/м3, на правому — 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 500 мкг/м3)", — йдеться у повідомленні київської влади.

Водночас перевищення норми оксиду та діоксиду азоту, оксиду сірки, озону, формальдегіду, оксиду вуглецю та сірководню не виявлено.

У КМДА у зв'язку з погіршенням якості повітря порекомендували закрити будинки вікна, не виходити зайвий раз на вулицю, пити великий об'єм води, а в разі наявності очищувача повітря, включити його на максимальну потужність.

Через велику концентрацію пилу в місті спостерігається смог. За даними порталу IQAir, станом на 11:44 Київ займав 7 рядок у рейтингу міст світу із найзабрудненішим повітрям.

[ + – ] Якість повітря у Києві

Також смог учора огорнув і російську столицю — Москву. Однак причиною цього явища є інша — масштабні лісові пожежі в сусідній до міста Рязанської області. Москвичі скаржаться на запах гару. Також, за прогнозом синоптиків, цього тижня на жителів столиці РФ очікує рекордна за 125 років спека. Температура повітря підніметься вище за відмітку в 30 градусів.

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