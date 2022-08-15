Арабські Емірати накрила потужна піщана буря (відео)

Метеорологи в Дубаї попереджають водіїв про погану видимість через пісок і пил у повітрі. Через погоду міжнародний аеропорт у місті був змушений скасувати 44 рейси.

Об'єднані Арабські Емірати накрила сильна піщана буря. Про це повідомляє місцеве видання Khaleej Times.

"У неділю над ОАЕ прокотилася курна буря, незважаючи на те, що в п'яти еміратах йшли зливи", — пишуть журналісти.

[ + – ] Піщана буря у Арабських Еміратах.

Органи охорони здоров'я просили мешканців одягати маски, щоби захиститися від пилу. Національний центр метеорології, зі свого боку, випустив у деяких районах попередження про повені з червоним кодом.

Поліція рекомендувала автомобілістам бути особливо обережними за кермом через нестабільні погодні умови, які спостерігалися протягом усього дня.

[ + – ] Піщана буря в Абу-Дабі.

Міжнародний аеропорт у Дубаї був змушений скасувати 44 рейси, ще для 12 змінили час вильотів.

За даними метеорологів, видимість над міжнародними аеропортами Абу-Дабі і Дубая впала до менше ніж 500 метрів.

"Аеропорти Дубая тісно співпрацюють з авіакомпаніями та всіма нашими сервісними партнерами, щоб звести до мінімуму наслідки збою та відновити нормальну роботу в найкоротші терміни. Ми просимо вибачення у наших клієнтів за доставлені незручності", — розповів журналістам оператор аеропорту.

Нагадаємо, вчені з Метеорологічної служби Великобританії назвали причину екстремальної посухи в Європі цього літа. На їхню думку, її викликало таке погодне явище, як Азорський антициклон.

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