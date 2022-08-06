Океан наступає: на Фіджі доводиться переселяти людей із затоплених селищ (фото)

Жителі островів, що страждають від підтоплень, вважають, що допомогти їм впоратися з проблемою повинні головні винуватці глобального потепління — розвинені країни.

Під час океанських припливів вода переливається через греблі, що захищають села у провінції Серуа, затоплює сади. До деяких будинків тепер можна підпливти на човні, пише Reuters.

У цих умовах місцеві жителі мають зробити вибір: залишити рідну землю чи спробувати зупинити тиск океану.

Батько трьох дітей Семісі Маданава розповів журналістам, що сільські старійшини не дуже вірять у те, що меліорація земель може завадити морю захопити будинки та місця поховання предків.

"Потрібен час, щоб ідея оселилася в серцях людей, — каже Маданава. — Кліматичні зміни відбуваються, і нам потрібно ухвалювати рішення".

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Представники уряду Фіджі кажуть, що в такій ситуації опинилися мешканці багатьох прибережних сіл, яким потрібно зробити вибір щодо свого майбутнього. Вони звертаються за допомогою для реалізації проєктів з адаптації чи переїзду, проте ці заходи дорого коштують.

Ці проблеми характерні не лише для Фіджі. У середині липня у місцевій столиці Суві відбулася зустріч лідерів 15 тихоокеанських острівних держав, які оголосили зміну клімату своєю "найбільшою екзистенційною загрозою".

Зіткнувшись із прямими наслідками зміни клімату, вони хочуть, щоб вирішувати проблеми їм допомогли розвинуті країни, які найбільше сприяли глобальному потеплінню. Від них вимагають не лише скоротити викиди, а й профінансувати заходи, які допоможуть остров'янам захистити населення від підвищення рівня моря.

Як намагаються вирішувати проблему підтоплень?

Будівництво дамб, посадка мангрових заростей і поліпшення дренажу в багатьох випадках вже недостатньо для порятунку сіл, говорить Шиванал Кумар, фахівець із адаптації до зміни клімату в міністерстві економіки Фіджі.

"Багато спільнот переживають справжню кризу, вони намагаються вижити, — каже він. — Наслідки зміни клімату відчувалися протягом багатьох років, і настав час, коли вони здалися і сказали, що настав час переїжджати.

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За словами Кумара, обіцяні розвиненими країнами на конференціях ООН щодо змін клімату кошти не покривають витрати на переселення. Гроші виділяють тільки на адаптацію, таку як будівництво дамб. Проте з їхньою допомогою не завжди вдається зупинити наступ океану.

Президент головного кліматичного саміту COP 26, британський політик Алок Шарма, заявив на зустрічі у Суві, що розуміє розчарування мешканців тихоокеанських сіл, які опинилися на передньому краю боротьби зі зміною клімату.

"Ви змушені боротися з наслідками викидів парникових газів, які виробляються переважно країнами з найбільшими викидами, які знаходяться далеко звідси, — сказав він у своєму виступі. — Нам доведеться знайти спосіб предметного обговорення втрат і збитків на COP 27".

Перший дзвоник

Фіджі — архіпелаг, що складається із сотень островів. Вперше з проблемами, пов'язаними з підвищенням рівня світового океану, країна зіткнулася в 2014 році, ставши першою тихоокеанською острівною державою, яка переселила громаду Вунідоголоа.

Домогтися допомоги уряду людям було нелегко. Довелося наполягати, щоб чиновники особисто приїхали до села, щоби переконатися, що 150 людей змушені жити по коліно у воді.

Колишній староста села Сайлосі Рамату розповів, що через повінь люди не могли вирощувати врожай і втратили засоби для існування. Йому довелося довго вмовляти старійшин погодитись на переїзд заради майбутнього дітей.

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"Світові лідери мають допомогти нам, вони мають заплатити за наші втрати, відшкодувавши збитки", — упевнений Рамату.

Наразі, за оцінками місцевих екологічних активістів, переїзду потребують понад 700 осіб.

Раніше Фокус писав про прогноз кліматологів, які вважають, що підвищення рівня Чорного моря змусить переселитися близько 75 тис. українців.

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