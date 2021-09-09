Підвищення рівня Чорного моря змусить переселитися 75 тисяч українців

Причиною підтоплення прибережних населених пунктів стане глобальне потепління

Одним із наслідків глобального потепління для України стане поява кліматичних мігрантів, повідомила в статті Фокуса "Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління". Світлана Краківська, кліматологиня, яка долучилася до кола співавторів шостого звіту Intergovernmental Panel on Climate Change — Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. При підвищенні рівня Чорного моря може затопити прибережні населені пункти, а це загрожує переселенням близько 75 тис. людей.

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Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління

Зміна клімату стає ще одним фактором соціальної нерівності. Ще з 1980-х вчені говорять про кліматичних біженців, людей, які змушені переїжджати і починати життя з нуля через стихійні лиха. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, за останні десять років у світі щорічно змінювали місце проживання 23 млн чоловік, більшість із них стали мігрантами у власній країні. Українці ж можуть тікати від затоплень на півдні країни, від посух — у центрі і від паводків у Карпатах.

Детальніше про те, як у найближчі десятиліття зміниться клімат і до чого це призведе, читайте в статті Фокуса "Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління".