Повышение уровня Черного моря заставит переселиться 75 тысяч украинцев

Причиной подтопления прибрежных населенных пунктов станет глобальное потепление

Одним из последствий глобального потепления для Украины станет появление климатических мигрантов, сообщила в статье Фокуса "Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление". Светлана Краковская, климатолог, которая стала соавтором шестого отчета Intergovernmental Panel on Climate Change – Межправительственной группы экспертов по изменению климата. При повышении уровня Черного моря может затопить прибрежные населенные пункты, а это грозит переселением около 75 тыс. человек.

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Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление

Изменение климата становится еще одним фактором социального неравенства. Еще с 1980-х ученые говорят о климатических беженцах, людях, которые вынуждены переезжать и начинать жизнь с нуля из-за стихийных бедствий. По данным Всемирной метеорологической организации, за последние десять лет в мире ежегодно меняли место жительства 23 млн человек, большинство из них стали мигрантами в собственной стране. Украинцы же могут убегать от затоплений на юге страны, от засух – в центре и от паводков в Карпатах.

Подробнее о том, как в ближайшие десятилетия изменится климат и к чему это приведет, читайте в статье Фокуса "Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление".