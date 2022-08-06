Океан наступает: на Фиджи приходится переселять людей из затопленных селений (фото)

Жители страдающих от подтоплений островов считают, что помочь им справиться с проблемой должны главные виновники глобального потепления — развитые страны.

Во время океанских приливов вода переливается через дамбы, которые защищают деревни в провинции Серуа, затапливает сады. К некоторым домам теперь можно подплыть на лодке, пишет Reuters.

В этих условиях местные жители должны сделать выбор: покинуть родную землю или попытаться остановить натиск океана.

Отец троих детей Семиси Маданава рассказал журналистам, что деревенские старейшины не очень-то верят в то, что мелиорация земель может помешать морю захватить дома и места захоронения предков.

"Требуется время, чтобы идея поселилась в сердцах людей, — говорит Маданава. — Климатические изменения происходят, и нам нужно принимать решение".

[ + – ] Морская вода подступает все ближе к жилым домам

Представители правительства Фиджи говорят, что в такой ситуации оказались жители многих прибрежных деревень, которым нужно сделать выбор относительно своего будущего. Они обращаются за помощью для реализации проектов по адаптации или переезду, однако эти мероприятия дорого стоят.

Эти проблемы характерные не только для Фиджи. В середине июля в местной столице Суве прошла встреча лидеров 15 тихоокеанских островных государств, которые объявили изменение климата своей "самой большой экзистенциальной угрозой".

Столкнувшись с прямыми последствиями изменения климата, они хотят, чтобы решать проблемы им помогли развитые страны, которые в наибольшей степени способствовали глобальному потеплению. От них требуют не только сократить выбросы, но и профинансировать мероприятия, которые помогут островитянам защитить население от повышения уровня моря.

Как пытаются решать проблему подтоплений?

Строительство дамб, посадка мангровых зарослей и улучшение дренажа во многих случаях уже недостаточно для спасения деревень, говорит Шиванал Кумар, специалист по адаптации к изменению климата в министерстве экономики Фиджи.

"Многие сообщества переживают настоящий кризис, они пытаются выжить, — говорит он. — Последствия изменения климата ощущались в течение многих лет, и настало время, когда они сдались и сказали, что пора переезжать.

[ + – ] Из-за соленой воды местные жители не могут выращивать урожай

По словам Кумара, обещанные развитыми странами на конференциях ООН по изменениям климата средства не покрывают расходы на переселение. Деньги выделяют только на адаптацию, такую ​​как строительство дамб. Однако с их помощью не всегда удается остановить наступление океана.

Президент главного климатического саммита COP 26, британский политик Алок Шарма, заявил на встрече в Суве, что понимает разочарование жителей тихоокеанских деревень, оказавшихся на переднем крае борьбы с изменением климата.

"Вы вынуждены бороться с последствиями выбросов парниковых газов, производимых в основном странами с крупнейшими выбросами, которые находятся далеко отсюда, — сказал он в своем выступлении. — Нам придется найти способ предметного обсуждения потерь и ущерба на COP27".

Первый звонок

Фиджи — архипелаг, состоящий из сотен островов. Впервые с проблемами, связанными с повышением уровня мирового океана страна столкнулась в 2014 году, став первым тихоокеанским островным государством, переселившим общину Вунидоголоа.

Добиться помощи от правительства людям было нелегко. Пришлось настаивать, чтобы чиновники лично приехали в деревню, чтобы удостовериться, что 150 человек вынуждены жить по колено в воде.

Бывший староста деревни Сайлоси Рамату рассказал, что из-за наводнения люди не могли выращивать урожай и лишились средств к существованию. Ему пришлось долго уговаривать старейшин согласиться на переезд ради будущего детей.

[ + – ] Как правило люди соглашаются на переезд ради будущего детей

"Мировые лидеры должны помочь нам, они должны заплатить за наши потери, возместив ущерб", — уверен Рамату.

Сейчас, по оценкам местных экологический активистов, в переезде нуждаются более 700 человек.

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