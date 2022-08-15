Арабские Эмираты накрыла мощная песчаная буря (видео)

Метеорологи в Дубаи предупреждают водителей о плохой видимости из-за песка и пыли в воздухе. Из-за погоды международный аэропорт в городе был вынужден отменить 44 рейса.

Объединенные Арабские Эмираты накрыла мощная песчаная буря. Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

"В воскресенье над ОАЭ прокатилась пыльная буря, несмотря на то, что в пяти эмиратах шли проливные дожди", – пишут журналисты.

[ + – ] Песчаная буря в Арабских Эмиратах.

Органы здравоохранения просили жителей надевать маски, чтобы защититься от пыли. Национальный центр метеорологии, в свою очередь, выпустил в некоторых районах предупреждения о наводнениях с красным кодом.

Полиция рекомендовала автомобилистам быть особенно осторожными за рулем из-за нестабильных погодных условий, которые наблюдались в течение всего дня.

[ + – ] Песчаная буря в Абу-Даби.

Международный аэропорт в Дубаи был вынужден отменить 44 рейса, еще для 12 изменили время вылетов.

По данным метеорологов, видимость над международными аэропортами Абу-Даби и Дубая упала до менее 500 метров.

"Аэропорты Дубая тесно сотрудничают с авиакомпаниями и всеми нашими сервисными партнерами, чтобы свести к минимуму последствия сбоя и восстановить нормальную работу в кратчайшие сроки. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства", — рассказал журналистам оператор аэропорта.

Напомним, ученые из Метеорологической службы Великобритании назвали причину экстремальной засухи в Европе этим летом. По их мнению, ее вызвало такое погодное явление как Азорский антициклон.

Ранее Фокус писал, что на Фиджи приходится переселять людей из затопленных селений.