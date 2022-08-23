В Киеве сильное загрязнение воздуха: жителям столицы не стоит выходить на улицу, — КГГА

Концентрация пыли в воздухе приближается к предельно допустимой, киевлянам следует закрыть окна, пить много воды и включить воздухоочиститель на максимум.

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха, в связи с чем жителям столицы рекомендуется меньше находиться на улице. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам столичных чиновников, концентрация пыли в городском воздухе приближается к предельно допустимой, а источник пыли находится за пределами Киева. В КГГА объяснили, что ухудшение качества воздуха происходит за счет перемещения ветром пыли с юго-востока.

"По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3)", — говорится в сообщении киевских властей.

При этом превышение нормы оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода и сероводорода не выявлено.

В КГГА в связи с ухудшением качества воздуха порекомендовали закрыть дома окна, не выходить лишний раз на улицу, пить большой объем воды, а, в случае наличия воздухоочистителя, включить его на максимальную мощность.

Из-за большой концентрации пыли в городе наблюдается смог. По данным портала IQAir, по состоянию на 11:44 Киев занимал 7 строчку в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.

[ + – ] Качество воздуха в Киеве

Также смог вчера окутал и российскую столицу — Москву. Однако причина этому явлению другая — масштабные лесные пожары в соседней к городу Рязанской области. Москвичи жалуются на запах гари. Также, по прогнозу синоптиков, на этой неделе жителей столицы РФ ожидает рекордная за 125 лет жара. Температура воздуха поднимется выше отметки в 30 градусов.

Также мы писали о том, как ранее в этом месяце Объединенные Арабские Эмираты накрыла мощная песчаная буря. Из-за погоды международный аэропорт в Дубаи был вынужден отменить 44 рейса.