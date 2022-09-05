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Україна

Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах (фото)

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Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах

У деяких районах столиці відчувається різкий запах гару, а якість повітря несе загрозу для деяких категорій населення.

У понеділок, 5 вересня, Київ знову накрив сильний смог. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За даними влади, над столицею стоїть смог через пожежі на торфовищах.

КМДА до покращення ситуації рекомендує мешканцям Києва:

  • закрити будинки вікна;
  • за можливості не виходити на вулицю;
  • пити багато води;
  • включити на максимум очисники повітря у квартирах/будинках.

Кореспонденти Фокусу повідомляють, що у центральних районах Києва та на Русанівці відчувається різкий запах через пожежі на торфовищах.

Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах

Пресслужба ГУ ДСНС у Київській області повідомляє, що рятувальники контролюють ситуацію з пожежами на торфовищах. Станом на ранок понеділка триває ліквідація спалахів:

  • у районі села Соснівка Вишгородського району;
  • біля населеного пункту Перше Травня Броварського району.

Рятувальники також закликають громадян утриматися від спроб самостійно ліквідувати пожежі на торфовищах та звертатися до ДСНС, якщо вони стали свідками загорянь.

Торфовища пожежі Київ смог забруднення повітря рятувальники ДСНС
Рятувальники ДСНС гасять торфовища у Київській області
Торфовища пожежі Київ смог забруднення повітря рятувальники ДСНС
Рятувальники ДСНС гасять торфовища у Київській області

У додатку "Київ цифровий" сказано, що найгірша якість повітря вранці зафіксована одразу у кількох районах столиці. Небезпечний рівень, за даними експертів, спостерігається на лівому березі в центрі, а також при в'їзді в місто з боку Чабанів.

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У Києві зафіксовано небезпечну якість повітря через пожежі на торфовищах

Сервіс IqAir, зі свого боку, попереджає, що стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп, а концентрація шкідливих речовин перевищує норму у 8,4 рази.

Стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп населення.

Нагадаємо, 28 серпня Київ увійшов до десятки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря через пожежі на торфовищах, які розташовані в області. Сильний смог накрив українську столицю, через що КМДА закликала громадян закрити вікна та без необхідності не виходити на вулицю.

Подібні перестороги КМДА озвучувала 1 вересня. У Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники займалися ліквідацією пожеж на торфовищах, через що над столицею знову утворився смог.