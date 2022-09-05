Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах (фото)

У деяких районах столиці відчувається різкий запах гару, а якість повітря несе загрозу для деяких категорій населення.

У понеділок, 5 вересня, Київ знову накрив сильний смог. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За даними влади, над столицею стоїть смог через пожежі на торфовищах.

КМДА до покращення ситуації рекомендує мешканцям Києва:

закрити будинки вікна;

за можливості не виходити на вулицю;

пити багато води;

включити на максимум очисники повітря у квартирах/будинках.

Кореспонденти Фокусу повідомляють, що у центральних районах Києва та на Русанівці відчувається різкий запах через пожежі на торфовищах.

[ + – ] Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах

Пресслужба ГУ ДСНС у Київській області повідомляє, що рятувальники контролюють ситуацію з пожежами на торфовищах. Станом на ранок понеділка триває ліквідація спалахів:

у районі села Соснівка Вишгородського району;

біля населеного пункту Перше Травня Броварського району.

Рятувальники також закликають громадян утриматися від спроб самостійно ліквідувати пожежі на торфовищах та звертатися до ДСНС, якщо вони стали свідками загорянь.

[ + – ] Рятувальники ДСНС гасять торфовища у Київській області [ + – ] Рятувальники ДСНС гасять торфовища у Київській області

У додатку "Київ цифровий" сказано, що найгірша якість повітря вранці зафіксована одразу у кількох районах столиці. Небезпечний рівень, за даними експертів, спостерігається на лівому березі в центрі, а також при в'їзді в місто з боку Чабанів.

[ + – ] У Києві зафіксовано небезпечну якість повітря через пожежі на торфовищах

Сервіс IqAir, зі свого боку, попереджає, що стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп, а концентрація шкідливих речовин перевищує норму у 8,4 рази.

[ + – ] Стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп населення.

Нагадаємо, 28 серпня Київ увійшов до десятки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря через пожежі на торфовищах, які розташовані в області. Сильний смог накрив українську столицю, через що КМДА закликала громадян закрити вікна та без необхідності не виходити на вулицю.

Подібні перестороги КМДА озвучувала 1 вересня. У Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники займалися ліквідацією пожеж на торфовищах, через що над столицею знову утворився смог.