Київ накрив сильний смог через пожежі на торфовищах (фото)
У деяких районах столиці відчувається різкий запах гару, а якість повітря несе загрозу для деяких категорій населення.
У понеділок, 5 вересня, Київ знову накрив сильний смог. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
За даними влади, над столицею стоїть смог через пожежі на торфовищах.
КМДА до покращення ситуації рекомендує мешканцям Києва:
- закрити будинки вікна;
- за можливості не виходити на вулицю;
- пити багато води;
- включити на максимум очисники повітря у квартирах/будинках.
Кореспонденти Фокусу повідомляють, що у центральних районах Києва та на Русанівці відчувається різкий запах через пожежі на торфовищах.
Пресслужба ГУ ДСНС у Київській області повідомляє, що рятувальники контролюють ситуацію з пожежами на торфовищах. Станом на ранок понеділка триває ліквідація спалахів:
- у районі села Соснівка Вишгородського району;
- біля населеного пункту Перше Травня Броварського району.
Рятувальники також закликають громадян утриматися від спроб самостійно ліквідувати пожежі на торфовищах та звертатися до ДСНС, якщо вони стали свідками загорянь.
У додатку "Київ цифровий" сказано, що найгірша якість повітря вранці зафіксована одразу у кількох районах столиці. Небезпечний рівень, за даними експертів, спостерігається на лівому березі в центрі, а також при в'їзді в місто з боку Чабанів.
Сервіс IqAir, зі свого боку, попереджає, що стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп, а концентрація шкідливих речовин перевищує норму у 8,4 рази.
Нагадаємо, 28 серпня Київ увійшов до десятки міст світу з найвищим рівнем забруднення повітря через пожежі на торфовищах, які розташовані в області. Сильний смог накрив українську столицю, через що КМДА закликала громадян закрити вікна та без необхідності не виходити на вулицю.
Подібні перестороги КМДА озвучувала 1 вересня. У Бучанському та Вишгородському районах Київської області рятувальники займалися ліквідацією пожеж на торфовищах, через що над столицею знову утворився смог.