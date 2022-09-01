Мешканців Києва попросили зачинити вікна і не виходити на вулицю

На околицях столиці горять торфовища, зараз рятувальники гасять пожежі, проте дим встиг накрити багато районів міста.

Київська міська державна адміністрація звернулася до мешканців столиці із рекомендацією закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

"У Київській області гасять торф'яні пожежі, — зазначили у КМДА. — Загоряння торфу сталося у Бучанському та Вишгородському районах".

[ + – ] Система моніторингу якості повітря КМДА фіксує найбільше забруднення на Виноградарі

Система моніторингу якості повітря Управління екології та природних ресурсів КМДА фіксує підвищені показники забруднення на всіх міських станціях. Найгірше справи на Виноградарі.

[ + – ] У більшості районів Києва зараз краще не перебувати на вулиці

Моніторинговий сервіс Saveecobot екстремально високі показники забруднення зафіксував також у Голосіївському районі та на Лівому березі у районі вулиці Каховської.

Нагадаємо, 28 серпня влада столиці також повідомляла, що під Києвом горять торфовища. За даними сервісу IQAir, Київ того дня знаходився на шостому місці у світі за рівнем забрудненості повітря, зараз українська столиця на сьомому місці.

23 серпня показники якості київського повітря впали через те, що вітер приніс до столиці пил із південного сходу.