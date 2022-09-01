Жителей Киева попросили закрыть окна и не выходить на улицу

В окрестностях столицы горят торфяники, сейчас спасатели тушат пожары, однако дым успел накрыть многие районы города.

Киевская городская государственная администрация обратилась к жителям столицы с рекомендацией закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

"В Киевской области тушат торфяные пожары, — отметили в КГГА. — Возгорание торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах".

[ + – ] Система мониторинга качества воздуха КГГА фиксирует наибольшее загрязнение на Виноградаре

Система мониторинга качества воздуха Управления экологии и природных ресурсов КГГА фиксирует повышенные показатели загрязнения на всех городских станциях. Хуже всего обстоят дела на Виноградаре.

[ + – ] В большинстве районов Киева сейчас лучше не находиться на улице

Мониторинговый сервис Saveecobot экстремально высокие показатели загрязнения зафиксировал также в Голосеевском районе и на Левом берегу в районе улицы Каховской.

Напомним, 28 августа власти столицы также сообщали, что под Киевом горят торфяники. По данным сервиса IQAir, Киев в тот день находился на шестом месте в мире по уровню загрязненности воздуха, сейчас украинская столица на седьмом месте.

23 августа показатели качества киевского воздуха упали из-за того, что ветер принес в столицу пыль с юго-востока.