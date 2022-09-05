Сильний смог накрив Київ: коли нормалізується повітря та як врятуватися від їдкого диму (фото)

Найближчими днями, за прогнозами синоптиків, на Київщині буде суха погода з невеликим вітром, через що смог може затриматися.

У понеділок, 5 вересня, Київ накрив сильний смог, через що у різних районах столиці відчувається різкий запах гару. КМДА закликала мешканців міста закрити у квартирах вікна та без зайвої необхідності не виходити на вулицю. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як довго смог затримається в Києві та що потрібно робити громадянам під час забруднення повітря.

Смог у Києві — що горить у Київській області

У понеділок вранці, 5 вересня, Київ накрив смог, через що жителі столиці відчувають різкий запах гару. У КМДА, коментуючи погіршення якості повітря, розповіли, де зараз тривають пожежі на торфовищах. За даними влади, рятувальники ДСНС продовжують займатися ліквідацією спалахів у Вишгородському та Броварському районах Київської області.

У додатку "Київ цифровий" сказано, що найгірша якість повітря 5 вересня зафіксована одразу у кількох районах столиці. Небезпечний рівень, за даними експертів, спостерігається на лівому березі, у центрі, а також при в'їзді до Києва з боку Чабанів.

[ + – ] У Києві через сильний смог відчувається різкий запах гару

Сервіс IqAir спершу інформував, що стан повітря у Києві шкідливий для вразливих груп, а концентрація шкідливих речовин перевищує норму у 8,4 раза. Пізніше фахівці попередили, що українська столиця посіла перше місце у світі за рівнем забруднення повітря.

[ + – ] Київ через сильний смог посів перше місце у світі за рівнем забруднення повітря

Забруднення повітря у Києві — чому у місті смог?

Колишній голова комітету ЖКП, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в громадській раді при КМДА Олег Попенко зазначає, що через загоряння торфовищ в області Київ неодноразово потрапляв у топ 10 міст із найзабрудненішим повітрям у світі. За його словами, через пожежі у місті стоїть дим — щороку українська столиця з серпня по жовтень занурюється в імлу.

"Вони горять уже котрий рік. І нікому немає особливої справи до цього. Поклади торфу на Київщині неглибокі, залягають у болотах і лісах, і промисловий видобуток на таких цінних київських землях складний процес, а для організації видобутку треба пристойно вкластися… Маючи величезні поклади корисних копалин, щоб замістити газ, нам краще купувати його з польсько-словацької труби і заробити як посередник. А торфовища горітимуть і далі", — продовжив Попенко, коментуючи масштабні пожежі на торфовищах у Київській області.

Забруднення повітря в Києві — коли закінчиться смог

КМДА, коментуючи забруднення повітря і дим у місті, попереджає, що смог може затриматися на кілька днів через погодні умови.

"Задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня. Синоптики прогнозують північно-західний вітер. Нагадуємо — тримайте вікна закритими і відмовтеся від тривалих прогулянок", — попередили у пресслужбі КМДА після того, як сильний смог накрив українську столицю.

Синоптик Наталія Діденко у коментарі Фокусу не змогла спрогнозувати, коли закінчиться смог у Києві. За її словами, найближчими днями у столиці та області очікується північно-західний вітер.

"Пожежі, стоїть смог. Коли він розсмокчеться? Смог — це така справа. Можу сказати, що вітер очікується північно-західний, але не сильний. Дощів поки не бачу. Що може розігнати Смог? Дощ і сильний вітер. Але я не можу спрогнозувати, коли закінчиться смог", — наголосила Наталія Діденко у спілкуванні з Фокусом.

Пресслужба Укргідрометеоцентру повідомляє, що 6 вересня у Київській області очікується сонячна та суха погода з денною температурою близько +16…+18 градусів. За даними синоптиків, вітер справді прогнозується північно-західного напрямку, а його швидкість досягатиме від 3 до 7 метрів за секунду. Ні вдень, ні вночі, як зазначає Укргідрометеоцентр, на Київщині не очікується опадів, які б змогли розігнати смог.

[ + – ] 6 вересня у Київській області очікується суха погода без опадів

Забруднення повітря в Києві — як врятуватися від смогу

Фокус вже раніше спілкувався із представниками ДСНС та Департаментом охорони здоров'я КМДА, коли сильний смог накривав Київ. Зокрема, рятувальники на тлі забруднення повітря та пожеж на торфовищах закликали громадян не виходити на вулицю без зайвої потреби.

Приміщення провітрювати рятувальники рекомендували лише увечері та вночі, коли задимлення спадає.

"Також рекомендуємо не виводити дітей на прогулянки, а якщо все ж таки вийти на вулицю необхідно, варто використовувати вологі марлеві пов'язки", — розповідали у ДСНС під час минулих смогів над Києвом.

Представники Департаменту охорони здоров'я КМДА, зі свого боку, стверджували, що зранку у повітрі найбільша концентрація шкідливих речовин, тому людям потрібно відмовитися від ранкових пробіжок чи прогулянок. Через смог і задимлення повітря необхідно щодня робити вологе прибирання, а вікна і двері завісити змоченими у воді простирадлами.

Крім цього, у такі дні кияни можуть споживати кисломолочні продукти, овочі та фрукти, пити підсолену воду, а от від солодких та газованих напоїв треба відмовитись.

"Ще можна порекомендувати кілька разів на день приймати душ, промивати ніс і горло розчином морської солі. Краще в ці дні не вживати алкоголь і не курити. Це може спровокувати розвиток гострих та хронічних захворювань дихальної системи", — розповідали Фокусу в профільному Департаменті.

Медики також рекомендують людям з астмою, пневмонією, бронхітом, гіпертонією, стенокардією, діабетом забути про зайві фізичні навантаження під час смогу та забруднення повітря, оскільки вони потрапляють у так звану "групу ризику".

Нагадаємо, вранці 5 вересня сильний смог накрив Київ. Через безперервні пожежі на торфовищах у деяких районах області у столиці відчувався їдкий запах гару.

Також повідомлялося, що наприкінці серпня через сильний смог Київ потрапив у топ 10 міст із найбільш забрудненим повітрям.