Жителей левого берега Киева просят закрыть окна и пить больше воды: КГГА назвала причину

В администрации подчеркивают, что уровень загрязненности воздуха на левом берегу достаточно высокий. Гражданам необходимо выполнить ряд рекомендаций, чтобы обезопасить себя.

Related video

В Киеве начали фиксировать высокий уровень загрязненности воздуха. В результате власти призывают местных жителей и гостей столицы принять некоторые меры. Об этом говорится в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации 8 марта.

Отмечается, что с самого утра пятницы было зафиксировано, что воздух в столице загрязнен. Если на правом берегу города уровень средний, то на левом — достаточно высокий.

В связи с этим гражданам в некоторых районах Киева рекомендуют принять определенные меры, пока ситуация с состоянием воздуха не стабилизируется. Необходимо:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

включить очиститель воздуха в помещении на максимум, если такой есть в наличии.

В то же время, в Киевской городской государственной администрации добавили, что радиационный фон в Киеве находится в норме и поводов для беспокойства быть не должно.

На сайте Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата опубликована специальная карта, на котором можно увидеть, что показатели действительно могут превышать норму. В частности ситуация на левом берегу хуже, нежели на правом. Соответственно, необходимо предпринять вышеперечисленные меры, которые рекомендовали столичные власти.

В одной из частей Киева высокий уровень загрязненности воздуха Фото: Скриншот

Напомним, 7 марта сообщалось, что в Киеве возобновит работу еще одна станция метро, которая оставалась закрытой с 2022 года из-за полномасштабной войны. Речь идет про "Днепр" на "красной" ветке подземки. Свои двери, как заявили столичные власти, она должна была открыть 8 марта.