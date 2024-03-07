Впервые с начала войны: в Киеве возобновит работу еще одна станция метро, детали

По данным Киевской городской государственной администрации, открытие дверей станции на "красной" ветке произойдет уже 8 марта. Более двух лет она не использовалась по предназначению.

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В Киеве впервые с начала полномасштабной войны начнет работу еще одна станция метрополитена. Более двух лет она была закрыта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 7 марта.

Откроет свои двери для пассажиров станция метро "Днепр". Произойдет это уже в пятницу, 8 марта. График работы будет с 05:41 по 22:36.

"Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", — говорится в сообщении.

В Киеве впервые с начала войны откроют еще одну станцию метро Фото: Скриншот

Отдельно в Киевской городской государственной администрации добавили, что эта станция оставалась закрытой для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения, как это было и с некоторыми другими в начале вторжения.

На странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в социальной сети Facebook также подтвердили информацию об открытии одной из станций.

Стоит отметить, что несколько дней назад в сети появилась информация о том, что одна из станций киевского метро начала протекать. Речь идет про "Выдубичи". Жители Киева поделились в сети кадрами, как с потолка на "зеленой" ветке метро течет вода. В коммунальном предприятии заявили, что предварительно произошла авария водопровода.

"Нам известно о проблеме попадания воды на станцию метро "Выдубичи". На эту тему уже проведено совещание с профильными специалистами", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря 2023 года в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская" на полгода. Причиной стала разгерметизация тоннеля и последующее подтопление станций.