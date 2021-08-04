Масштабный пожар в Киеве: загорелись склады на Куреневке (фото)

Склады горят на площади 1200 кв. м, осложняет тушение отсутствие рядом с местом возгорания противопожарных гидрантов.

В Киеве на Куреневке (Оболонский район столицы) возник масштабный пожар в складских помещениях, сообщает в среду, 4 августа telegram-канал "ДТП.kiev.ua".

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"Массовые пожары в Киеве на Куреневке: горят склады. Что стало причиной возгорания, установит следствие", – говорится в сообщении.

На месте пожара работают сотрудники ГСЧС, что послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно.

[ + – ] Сообщение о пожаре telegram-канала ДТП.kiev.ua

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили, что пожар произошел на улице Куреневской, 21

Возгорание возникло в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12 метров, локализация пожара происходит на площади 1200 кв.м.

В ведомстве указали, что тушение пожара осложняется отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

"Ближайший гидрант находится на расстоянии 400 метров от места пожара, тем самым тратится время спасателей на прокладку магистральных линий и поиск водоисточников. Кроме того, осуществляется постоянный подвоз воды", – добавили в ГСЧС.

Для тушения пожара привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и 85 человек личного состава.

[ + – ] Сообщение ГСЧС о пожаре

Напомним, 1 августа пожар произошел в пятиэтажной пристройке к ТРЦ Пирамида в Киеве, причиной возгорания стало короткое замыкание в кондиционере.

12 июня на территории Киевского терминала в Жулянах загорелся прицеп с посылками компании "Новая почта".

А в мае вспыхнул пожар в киевском ресторане "Кара-Кум", при этом очевидцы утверждали, что неизвестный бросил на территорию комплекса коктейль Молотова.