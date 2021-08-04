Масштабна пожежа в Києві: загорілися склади на Куренівці (фото)

Склади горять на площі 1 200 кв. м, ускладнює гасіння відсутність поруч із місцем пожежі протипожежних гідрантів.

У Києві на Куренівці (Оболонський район столиці) виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях, повідомляє в середу, 4 серпня telegram-канал "ДТП.kiev.ua".

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"Масові пожежі в Києві на Куренівці: горять склади. Що стало причиною загоряння, встановить слідство", — йдеться в повідомленні.

На місці пожежі працюють співробітники ДСНС, що слугувало причиною загоряння, наразі невідомо.

[ + – ] Повідомлення про пожежу telegram-каналу ДТП.kiev.ua

У Головному управлінні ДСНС України в Києві повідомили, що пожежа сталася на вулиці Куренівській, 21.

Займання виникло в одноповерховому складському приміщенні, яке не використовується, розміром 45х12 метрів, локалізація пожежі відбувається на площі 1 200 кв. м.

У відомстві зазначили, що гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів.

"Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 метрів від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній і пошук вододжерел. Крім того, здійснюється постійний підвіз води", — додали в ДСНС.

Для гасіння пожежі залучені 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 85 осіб особового складу.

[ + – ] Повідомлення ДСНС про пожежу

Нагадаємо, 1 серпня пожежа сталася в п'ятиповерховій прибудові до ТРЦ Піраміда в Києві, причиною загоряння стало коротке замикання в кондиціонері.

12 червня на території Київського терміналу в Жулянах загорівся причеп із посилками компанії "Нова пошта".

А в травні спалахнула пожежа в київському ресторані "Кара-Кум", при цьому очевидці стверджували, що невідомий кинув на територію комплексу коктейль Молотова.