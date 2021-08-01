У Києві поблизу ТРЦ "Піраміда" сталася сильна пожежа (відео)

Клуби диму охопили значну територію, а інформація про постраждалих поки уточнюється.

За інформацією телеграм-каналу Київ Оперативний 1 серпня сталася пожежа біля ТРЦ "Піраміда" в Києві.

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Інформації про постраждалих немає. Згідно з коментарями до відео на телеграм-каналі Київ Оперативний, то загорілася новобудова біля ТРЦ "Піраміда". Також один з коментаторів повідомляє, що пожежу вже загасили.

Також відео інциденту з'явилося і в YouTube, де автор в описі повідомляє, що загорілася проводка.

Офіційних причин займання поки немає.

ТРЦ "Піраміда" — один з перших великих ТРЦ в Києві. Його площа становить понад 16 тис кв.м.

Нагадуємо, що в Івано-Франківській області в житловому будинку виникла пожежа після того, як на нього впав літак. В результаті катастрофи загинули 4 людини.