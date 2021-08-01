В Киеве в пристойке возле ТРЦ "Пирамида" произошел сильный пожар (видео)

Клубы дыма охватили значительную территорию, а по информации спасателей, причиной инцидента стал промышленный кондиционер.

Пожар произошел в пятиэтажной пристройке к ТРЦ Пирамида. Причина возгорания – короткое замыкание в кондиционере.

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По информации телеграм-канала Киев Оперативный 1 августа случился пожар возле ТРЦ "Пирамида" в Киеве.

Информации о пострадавших нет. Согласно комментариям к видео на телеграм-канале Киев Оперативный, то загорелся новострой возле ТРЦ "Пирамида". Также один из комментаторов сообщает, что пожар уже потушили. Также видео инцидента появилось и в YouTube, где автор в описании сообщает, что загорелась проводка.

"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, не маленький. Жертв и пострадавших нет", — заявили в ГСЧС.

ТРЦ "Пирамида" — один из первых больших ТРЦ в Киеве. Его площадь составляет более 16 тыс кв.м.

Напоминаем, что в Ивано-Франковской области в жилом доме возник пожар после того, как на него упал самолет. В результате катастрофы погибли 4 человека.