Глава ГСЧС заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне находится под контролем

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания оперативного штаба в Овруче (Житомирская обл.), передает пресс-служба МВД Украины.

"Рассматривается две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД. Ведется следствие", – сказал Аваков.

Совещание оперативного штаба проходило с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главы ГСЧС Николая Чечеткина, руководителей Житомирской области и Гослесагентства.

Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.

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"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог", – заявил Аваков.

"Однако, нельзя исключать и небрежного отношения к природе. Когда молодые люди странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", – добавил министр.

Глава МВД отдельно напомнил, что до сих пор продолжается ликвидация огня в Чернобыльской зоне. В настоящий момент спасатели и полиция рассматривают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку как основную версию пожаров.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", – сказал Аваков.

Руководитель Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин отметил, что пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля и охватил территорию 4090 га. В тушении огня принимают участие более 1055 человек личного состава ГСЧС, работники Гослесагентства и более 100 единиц техники.

"На сегодня локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси… Вчера авиация совершила 21 сброс воды. Благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав. Силы авиации направлены на болотистую местность, где невозможно использовать наземную технику", – сказал Чечеткин.

Он отметил, что ситуация в Чернобыльской зоне находится под контролем, работа продолжается круглосуточно

"Что касается Чернобыльской зоны, то угрозы распространения огня пока нет. Сейчас продолжается локализация 4 очагов огня. Вчера поднялся ветер, и было распространение огня, однако силам ГСЧС удалось это остановить. К ликвидации пожара привлечено более 700 человек и более 150 единиц техники. В том числе и тяжелая техника ГСЧС и ВСУ. Конечно, работает авиация. Работа продолжается круглосуточно", – сказал Чечеткин.

Он также отметил, что по всей Украине критически упал уровень воды, и поэтому Государственное агентство лесного хозяйства и Государственное агентство водных ресурсов работают над тем, чтобы поднять уровень воды в реках.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что правительство предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

"Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, потерявших свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев. Сегодня я буду докладывать президенту, и мы сделаем все необходимое, чтобы привести ситуацию в нормальное состояние", – сказал Ермак.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.