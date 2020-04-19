Более 1,5 тысячи пожарных борются с лесными пожарами в Житомирской и Киевской областях

2020-04-19 11:00:00

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В Житомирской области на утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств

В Житомирской и Киевской областях более полутора тысяч человек продолжают тушить лесные пожары. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств. 

В Житомирской области очаги тления наблюдаются у сел Рудня и Выступовичи. Их тушат 960 человек и 156 единиц техники.

пожар, карта

Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. .Першотравневе, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).

В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

житомиркая область, украина, пожаржитомирская область, пожарВ зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления у выселенных сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

Угрозы объекта Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
зона, пожар

Как ранее писал Фокус:

  • По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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