Более 1,5 тысячи пожарных борются с лесными пожарами в Житомирской и Киевской областях
2020-04-19 11:00:00
В Житомирской области на утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств
В Житомирской и Киевской областях более полутора тысяч человек продолжают тушить лесные пожары.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств.
В Житомирской области очаги тления наблюдаются у сел Рудня и Выступовичи. Их тушат 960 человек и 156 единиц техники.
Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. .Першотравневе, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).
В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.
В зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления у выселенных сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.
Угрозы объекта Укрытие, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
Как ранее писал Фокус:
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.