Елену Лазарчик задержали 17 сентября, в тот же день сотрудники школы передали ее сына в приют, ничего не сообщив бабушке и отцу.

В субботу, 19 сентября, в Минске активистка "Европейской Беларуси" Елена Лазарчик забрала своего 6-летнего сына Артема из приюта, куда его отвезли два дня назад, так как оппозиционерка якобы не успела забрать мальчика со школы. Сегодня сотни собравшихся возле приюта людей встретили их овациями, улыбками и криками "ура". Об этом сообщает TUT.by.

Лазарчик объяснила, что ее задержали 17 сентября около 16:00 и продержали под стражей без объяснения причин до позднего вечера, поэтому она не смогла забрать вовремя Артема со школы. В тот день сотрудники минской школы позвонили в органы опеки и попечительства, хотя могли позвонить другим взрослым родственникам мальчика. В итоге ребенка увезли в приют, пишет Оnliner.

Директор приюта Марина Станкевич рассказала агентству "Минск-Новости" свою версию происходящего.

"Артема никто у мамы не отнимал. Его временно направили в детский приют, чтобы обеспечить безопасную среду. Поскольку Лазарчук ранее лишалась родительских прав, без документов, которые проясняют сложившуюся ситуацию в семье, просто отдать ей ребенка нельзя", – сказала Станкевич.

Сегодня днем Елена Лазарчик пришла в приют, чтобы забрать сына. Ее пропустили. Спустя полчаса мать с ребенком вышли за ворота. Сотни собравшихся возле приюта людей встретили их овациями, улыбками и криками "ура".

Активистка заявила, что ей отказывали в просьбе навестить ребенка. Она подтвердила, что является многодетной матерью и ранее ее лишали родительских прав. Сейчас она воспитывает детей сама.

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