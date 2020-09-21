From Russia with love. В Китае коронавирус обнаружили на российской упаковке с кальмарами

Наличие COVID-19 показал один из тестов на нуклеиновую кислоту нового коронавируса, он оказался положительным.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь сообщил, что обнаружил COVID-19 на упаковке с замороженными кальмарами, которую экспортировали из России.

Об этом сообщает Xinhua.

Как пишет издание, зараженный товар обнаружили во время стандартной проверки, проходившей в столице провинции Цзилинь, городе Чанчунь 19 сентября. Интересно, что коронавирус был обнаружен уже после того, как "продукт был импортирован из России компанией из города Хуньчунь провинции Цзилинь в Чанчунь".

Также отмечается, что одна из упаковок с кальмарами весом 10 кг также попала в один из оптовых супермаркетов морепродуктов в городе Фуюй. Местные власти обратились к жителям с просьбой о том, чтобы все, кто покупал кальмары указанной партии, в этом магазине в обязательном порядке сдали тест на коронавирус.

Напомним, в сентябре Китай представил миру сразу две вакцины от коронавируса. Производители надеются, что вакцины будут одобрены китайским минздравом до конца 2020 года, и они получат государственное разрешение на их производство.